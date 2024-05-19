Абиба Абужакынова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в схватке за третье место на чемпионате мира в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанская дзюдоистка боролась за третье место чемпионат мира в Абу-Даби в весовой категории до 48 килограммов. Соперницей Абужакыновой была турецкая спортсменка Тугче Бедер.

По ходу всей схватки казахстанка удерживала лидерство и проводила эффектные приемы. В итоге убедительная победа Абибы. Представительница республики становится бронзовым призером чемпионата мира-2023 в ОАЭ.

Ранее, в этом же весе завершила свое выступление на стадии второго круга чемпионка "Grand Slam" в Астане Галия Тынбаева.

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