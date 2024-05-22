Определилась чемпионка Казахстана в художественной гимнастике

Представительница национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева стала победительницей республиканского чемпионата, передает корреспондент NUR.KZ.

Чемпионат среди лучших гимнасток Казахстана в эти дни проходил в Астане.

Лидер национальной сборной Эльжана Таниева смогла завоевать золотую медаль в многоборье. Второе место заняла Милана Парфилова. Замкнула тройку лучших гимнасток в данной дисциплине Айбота Ертайкызы.

Напомним, Эльжана Таниева стала победительницей чемпионата Азии, который проходил в начале мая в Ташкенте, и принесла Казахстану олимпийскую лицензию в художественной гимнастике. Ранее 18-летняя спортсменка не принимала участия в Олимпийских играх.

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