Казахстанский дзюдоист не выступил на чемпионате мира по состоянию здоровья

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар завершил выступление на чемпионате мира в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Жубаназар должен был проводить схватку в весовой категории до 81 килограмма против чешского дзюдоиста Адама Копецки. Однако, казахстанский спортсмен снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем.

На татами сегодня выходила биться единственная казахстанка Эсмигуль Куюлова в весе до 63 килограммов. В первом круге она оказалась сильнее Адины Кочконбаевой из Кыргызстана. Затем выиграла представительницу Кабо-Верде Сандрин Биллиет. В поединке за четвертьфинал она уступила полячке Анжелике Щиманске.

Таким образом, в третий соревновательный день сборная Казахстана по дзюдо осталась без наград.

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