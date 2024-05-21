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Казахстанский дзюдоист не выступил на чемпионате мира по состоянию здоровья

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Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации дзюдо

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар завершил выступление на чемпионате мира в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

Жубаназар должен был проводить схватку в весовой категории до 81 килограмма против чешского дзюдоиста Адама Копецки. Однако, казахстанский спортсмен снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем.

На татами сегодня выходила биться единственная казахстанка Эсмигуль Куюлова в весе до 63 килограммов. В первом круге она оказалась сильнее Адины Кочконбаевой из Кыргызстана. Затем выиграла представительницу Кабо-Верде Сандрин Биллиет. В поединке за четвертьфинал она уступила полячке Анжелике Щиманске.

Таким образом, в третий соревновательный день сборная Казахстана по дзюдо осталась без наград.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2104518-kazahstanskiy-dzyudoist-ne-vystupit-na-chempionate-mira-po-sostoyaniyu-zdorovya/

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