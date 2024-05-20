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"Проиграла из-за собственной ошибки": Абужакынова высказалась о завоевании бронзы на чемпионате мира

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Дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова прокомментировала завоевание бронзовой медали на чемпионате мира – 2024 Абу-Даби (ОАЭ), сообщает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Напомним, 19 мая казахстанская дзюдоистка одержала победу в схватке за третье место мирового первенства в Абу-Даби в весовой категории до 48 килограммов. Соперницей Абужакыновой была турецкая спортсменка Тугче Бедер.

"Я усиленно готовилась к чемпионату мира. Даже не участвовала в турнире "Grand Slam", который проводился в нашей стране. До Олимпиады остался шаг, поэтому эти соревнования занимают особое место.

Что касается схваток, то в полуфинале я проиграла дзюдоистке из Монголии из-за собственной ошибки. Также я уступила и на чемпионате Азии…

Конечно, мне хотелось выиграть золотую медаль. Но сама "бронза" для меня — это большое достижение. Перед этим турниром я в основном тренировалась против спортсменов из Италии, Японии и Монголии", - сказала спортсменка.

Отметим, за бронзу мирового первенства Абужакынова получит 1000 рейтинговых баллов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103830-proigrala-iz-za-sobstvennoy-oshibki-abuzhakynova-vyskazalas-o-zavoevanii-bronzy-na-chempionate-mira/

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