Чемпионка "Большого шлема" из Казахстана потерпела поражение на чемпионате мира

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева завершила выступление на чемпионате мира в ОАЭ на стадии второго круга, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанца выступает в весовой категории до 48 килограммов. В первом круге она одержала победу над бразильской дзюдоисткой Амандой Лимой. В следующей стадии ей противостояла представительница Испании Лаура Абелинде. В этом поединке Тынбаева уступила.
Отметим, Галия на прошедшем домашнем турнире мировой серии "Grand Slam" в Астане стала чемпионкой. Ее золото стало единственным среди всех казахстанских дзюдоистов.
Помимо, Тынбаевой свое выступление на мировом первенстве завершил и Нурканат Серикбаев, который уступил на стадии 1/8-й.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103188-chempionka-bolshogo-shlema-iz-kazahstana-poterpela-porazhenie-na-chempionate-mira/