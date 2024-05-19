Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чемпионка "Большого шлема" из Казахстана потерпела поражение на чемпионате мира

Опубликовано:

Галия Тынбаева
Галия Тынбаева. Фото: olympic.kz

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева завершила выступление на чемпионате мира в ОАЭ на стадии второго круга, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанца выступает в весовой категории до 48 килограммов. В первом круге она одержала победу над бразильской дзюдоисткой Амандой Лимой. В следующей стадии ей противостояла представительница Испании Лаура Абелинде. В этом поединке Тынбаева уступила.

Отметим, Галия на прошедшем домашнем турнире мировой серии "Grand Slam" в Астане стала чемпионкой. Ее золото стало единственным среди всех казахстанских дзюдоистов.

Помимо, Тынбаевой свое выступление на мировом первенстве завершил и Нурканат Серикбаев, который уступил на стадии 1/8-й.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103188-chempionka-bolshogo-shlema-iz-kazahstana-poterpela-porazhenie-na-chempionate-mira/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.