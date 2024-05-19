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"Впечатляющий результат": главный тренер "Зенита" оценил работу Магомеда Адиева

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Российский футбольный тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) Сергей Семак перед матчем с грозненским "Ахматом" высказался о работе Магомеда Адиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.com.

В очередном матче 29-го тура РПЛ санкт-петербургский клуб сыграет с грозненцами. Матч состоится 19 мая в 19:00 по московскому времени. Перед игрой своим мнением о выступлении "Ахмата" поделился наставник "Зенита" Сергей Семак.

"Команда была в непростой ситуации, сейчас вопрос сохранения прописки в РПЛ они, похоже, окончательно решили. Что касается результатов, то я думаю, что причина в желании, командном духе и организации игры, которую привнёс или немного изменил новый главный тренер (Магомед Адиев - прим. ред.). Это даёт свои плоды, команда добилась впечатляющих результатов", - заявил Семак.

Перед стартом этой встречи петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от московского «Динамо» на два очка.

Напомним, что Магомед Адиев возглавил грозненский "Ахмат" в апреле текущего года, одержал пять побед и вывел команду из зоны вылета РПЛ.

На пресс-конференции в Астане рулевой команды заявил, что остается главным тренером сборной Казахстана до окончания его контракта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2103191-vpechatlyayushchiy-rezultat-trener-zenita-ocenil-rabotu-magomeda-adieva/

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