Казахстанка завоевала медаль на чемпионате Азии по таеквондо во Вьетнаме

Казахстанская таеквондистка Мария Севостьянова в заключительный день азиатского первенства в Дананге (Вьетнам) завоевала серебряную медаль, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка завоевала серебро в рамках весовой категории до 57 килограммов. В схватке за чемпионство представительница Казахстана уступила Ю Джин Ким из Южной Кореи. На пути к финалу Севостьянова одолела Джулию Мам из Камбоджи, спортсменку из страны-хозяйки первенства Ти Тует Транд а также Вей Чун-Лин (Китайский Тайбэй).

Отметим, что на ноябрь 2023 года Юлия Севостьянова являлась самой молодой участницей национальной сборной по таеквондо. Ранее она становилась чемпионкой Азии среди молодежи и брала золото на взрослом ЧА-2023 в столице Пакистана Исламабаде.

Континентальное первенство по таеквондо в Дананге стартовало 16 мая и завершится 18 мая.

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