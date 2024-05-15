Стало известно, кто представит Казахстан на лицензионном чемпионате Азии

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике огласил список атлетов, которые выступят на отборочном чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
В столице Узбекистана Ташкенте пройдет квалификационный чемпионат Азии по спортивной гимнастике. За последние олимпийские квоты поборются также и казахстанские спортсмены.
Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Ким объявил состав гимнастов, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве выступит в Ташкенте.
- Милад Карими
- Нариман Курбанов
- Ильяс Азизов
- Фарух Набиев
- Дмитрий Патанин
- Диас Тойшыбек
Отметим, что в рамках чемпионата Азии будут разыграны две квоты в многоборье (по одной в мужских и женских соревнованиях). Континентальные соревнования пройдут с 16 по 19 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2101250-stalo-izvestno-kto-predstavit-kazahstan-na-licenzionnom-chempionate-azii/