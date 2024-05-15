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Стало известно, кто представит Казахстан на лицензионном чемпионате Азии

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Милад Карими жарыс кезінде
Милад Карими. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике огласил список атлетов, которые выступят на отборочном чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В столице Узбекистана Ташкенте пройдет квалификационный чемпионат Азии по спортивной гимнастике. За последние олимпийские квоты поборются также и казахстанские спортсмены.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Александр Ким объявил состав гимнастов, которые будут защищать честь страны на континентальном первенстве выступит в Ташкенте.

  • Милад Карими
  • Нариман Курбанов
  • Ильяс Азизов
  • Фарух Набиев
  • Дмитрий Патанин
  • Диас Тойшыбек

Отметим, что в рамках чемпионата Азии будут разыграны две квоты в многоборье (по одной в мужских и женских соревнованиях). Континентальные соревнования пройдут с 16 по 19 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2101250-stalo-izvestno-kto-predstavit-kazahstan-na-licenzionnom-chempionate-azii/

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