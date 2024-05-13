Объявлен состав женской сборной Казахстана на чемпионат мира по дзюдо в ОАЭ

Главный тренер женской сборной Казахстана по дзюдо Ерлан Алпысбаев объявил состав команды на мировое первенство в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстан на чемпионате мира представят семь спортсменок.

В весовой категории категории до 48 страну представят Абиба Абужакынова и Галия Тынбаева.

В дивизионе до 57 килограммов выступит Бахыт Кусакбаева. Она также будет бороться в командных соревнованиях.

В весе до 63 килограммов за медаль чемпионата мира поборется Эсмигуль Куюлова. Спортсменка стоит на олимпийской квоте в командном турнире.

"…В весе до 52 килограммов мы никого не будем заявлять. Девушки еще не созрели для чемпионата мира.

В дивизионе до 70 килограммов мы поставили Екатерину Токареву, которая хорошо выступила на Grand Slam в Астане. У нее уже есть хороший багаж, прогрессирует. Аруна Жангельдина заявлена в категории до 78 килограммов. На чемпионате Азии она получила повреждение. Надеюсь, что к ЧМ она восстановится.

И Камила Берликаш поборется в самом тяжелом весе (до 78 килограммов). Она у нас также стоит на квоте, поедет на Олимпийские игры", - заявил Алпысбаев.

Чемпионат мира по дзюдо в Абу-Даби пройдет с 19 по 23 мая.

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