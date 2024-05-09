"Поедет на Игры тот, кто будет выше в рейтинге": в Федерации дзюдо Казахстана прокомментировали отбор на ОИ-2024

Генеральный секретарь Казахстанской федерации дзюдо Асхат Житкеев на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру серии Grand Slam в Астане, рассказал о том, кто поедет на Олимпиаду в Париже в весе до 60 килограммов, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Функционер отметил, что в весовой категории до 60 килограммов помимо титулованного Елдоса Сметова есть и молодые спортсмены и все решит рейтинг.

"Это острый вопрос. Елдос очень титулованный. Также у нас есть молодые, которые наступают на пятки. После турнира у нас будет собрание, потом соберёмся после чемпионата мира. Хотим, что все было справедливо. Не секрет, что мы эту тему обсуждали. И планировали, что поедет на Игры тот, кто будет выше в рейтинге. Если же разрыв в очках будет небольшим, то будем решать совместно с представителями Федерации, министерством, общественностью.

Не планируем внутрикомандный турнир. По моему мнению, подобный опыт сильно влияет на климат в сборной. Ведь у нас все всегда вместе готовятся. Пусть лучше ответственность будет на нас. Не будем разбивать команду на группы. Так что примем общее решение. У нас шесть человек претендуют на квоты у мужчин. У женщин есть две. Ещё одну модем добраться в женском дзюдо. Елдос пока ниже других в своём весе в рейтинге. Многое решится по итогам предстоящего турнира. Сейчас все в его руках", - заявил Житкеев.

Напомним, ранее об отборе на главные старты четырехлетия высказался двукратный олимпийский призер Елдос Сметов.

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