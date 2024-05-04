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"Былые заслуги не играют роль": Елдос Сметов высказался о конкуренции перед Олимпиадой-2024

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Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: пресс-служба НОК РК

Национальная сборная Казахстана по дзюдо проводит учебно-тренировочный сбор перед домашним турниром серии Grand Slam в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В УТС в столице принимает участие и двукратный олимпийский призер Елдос Сметов. Именитый спортсмен выступит на домашнем "Большом шлеме" в весовой категории до 60 килограммов, где помимо него от Казахстана будут соревноваться Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов и Даурен Суюкенов.

"Я не рассматриваю конкуренцию в команде как что-то негативное. Ведь мы все братья. Я постоянно делюсь опытом. Думаю, это моя задача. И я очень рад, что спортсмены, которые следуют за мной, проявляют себя на мировых соревнованиях. Таково мое мнение как спортсмена.
После турнира в Астане будет сформирован состав, который поедет на чемпионат мира. Я с радостью поделюсь своим мастерством с нашими дзюдоистами. Несмотря на спортивное соперничество, в жизни мы братья. В социальных сетях много разговоров на эту тему. Но все распределит в итоге рейтинг. Былые заслуги не играют роль в этом плане. Конкуренция - это очень полезный аспект.  Благодаря ей спортсмены растут", - сказал Сметов. 

Напомним, турнир мировой серии Grand Slam пройдет в Астане с 10 по 12 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2095889-bylye-zaslugi-ne-igrayut-rol-eldos-smetov-vyskazalsya-o-konkurencii-pered-olimpiadoy-2024/

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