"Былые заслуги не играют роль": Елдос Сметов высказался о конкуренции перед Олимпиадой-2024

Национальная сборная Казахстана по дзюдо проводит учебно-тренировочный сбор перед домашним турниром серии Grand Slam в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

В УТС в столице принимает участие и двукратный олимпийский призер Елдос Сметов. Именитый спортсмен выступит на домашнем "Большом шлеме" в весовой категории до 60 килограммов, где помимо него от Казахстана будут соревноваться Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов и Даурен Суюкенов.

"Я не рассматриваю конкуренцию в команде как что-то негативное. Ведь мы все братья. Я постоянно делюсь опытом. Думаю, это моя задача. И я очень рад, что спортсмены, которые следуют за мной, проявляют себя на мировых соревнованиях. Таково мое мнение как спортсмена.

После турнира в Астане будет сформирован состав, который поедет на чемпионат мира. Я с радостью поделюсь своим мастерством с нашими дзюдоистами. Несмотря на спортивное соперничество, в жизни мы братья. В социальных сетях много разговоров на эту тему. Но все распределит в итоге рейтинг. Былые заслуги не играют роль в этом плане. Конкуренция - это очень полезный аспект. Благодаря ей спортсмены растут", - сказал Сметов.

Напомним, турнир мировой серии Grand Slam пройдет в Астане с 10 по 12 мая.

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