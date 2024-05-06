Казахстанский дзюдоист высказался о завоевании первой медали после шестимесячного восстановления от травмы

Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин высказался о своем успешном возвращении на татами после полугодовалого восстановления от травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Первым турниром Шамшадина после восстановления стал Grand Slam в Душанбе (Таджикистан). На нем казахстанец завоевал серебряную медаль.

"В полуфинале я получил повреждение ребер. Тренеры хотели, чтобы я не выходил на татами в финале. Впереди два важных турнира. Лучше поберечь себя. Но я хотел биться дальше, хотел, чтобы прозвучал гимн нашей страны. И я был уверен в себе…

Мечтаю взять "золото", которое не смог в Душанбе, на предстоящем чемпионате мира…

"Спустя шесть месяцев перерыва я вновь на татами. Не особо чувствовал борьбу в первых двух схватках. Затем все наладилось. Я поднялся на пьедестал в первом же турнире после возвращения… Моя мечта не изменилась. Также хочу защищать честь страны на мировых соревнованиях", - заявил спортсмен.

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