Еще одна казахстанская гимнастка стала чемпионкой Азии в Ташкенте

Казахстанка Айбота Ертайкызы выиграла золотую медаль чемпионата Азии по художественной гимнастике, который принимал Ташкент, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка стала лучшей в заключительном финале взрослых соревнований. За выступление с лентой она получила 32,90 балла. Ертайкызы впервые стала чемпионкой Азии. Ранее на турнире в Ташкенте она выиграла серебро в упражнении с мячом и бронзу — с обручем.

Другая казахстанка Эльжана Таниева, ставшая чемпионкой в личном многоборье, в финале с лентой показала четвертый результат (31,05). Серебро в этом виде выиграла узбекистанка Тахмина Икромова (32,50), бронзу — японка Рейна Мацусака (31,30).

Единственным индивидуальным финалом, в котором казахстанки не смогли подняться на пьедестал, оказалось упражнение с булавами. В нем Таниева заняла пятое место, Ертайкызы — шестое, а чемпионкой стала Икромова.

Таким образом, во взрослой соревновательной программе континентального первенства сборная Казахстана выиграла три из восьми золотых наград (две — Таниева, одну — Ертайкызы). Также в активе представительниц республики серебряная и пять бронзовых медалей. В общекомандном зачете сборная Казахстана уступила только узбекистанкам, которые выиграли четыре золотые награды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.