Сборная Казахстана назвала состав на домашний турнир по дзюдо

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые примут участие в мировом турнире серии Grand Slam в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Престижные соревнования пройдут с 10 по 12 мая. В этом турнире, дающем очки в олимпийском рейтинге, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной команды, а также молодые спортсмены.

Мужчины:

60 кг: Елдос Сметов, Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов, Даурен Суюкенов

66 кг: Есет Куанов, Гусман Кыргызбаев, Нурсултан Зайзагалиев, Жанарыс Рахметкали

73 кг: Данияр Шамшаев, Аскар Наркулов, Жансай Смагулов, Бакытжан Абдурахманов

81 кг: Абылайхан Жубаназар, Жалгас Кайролла, Руслан Мусаев, Мади Амангелды

90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков, Досымов Кудырет, Мавлидов Мухаммедали

100 кг: Нурлыхан Шархан, Ислам Бозбаев, Адилет Сапаргалиев, Бекзат Шагатаев

100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едилбаев, Галымжан Кырыкбай

Женщины:

48 кг: Галия Тынбаева, Диана Буркеева, Алира Шегелекова, Жибек Жаксыбай

52 кг: Толганай Абеуова, Балнур Абдешова, Аружан Ережепова, Алима Жумагалиева

57 кг: Бакыт Кусакбаева, Улдана Усейн, Дина Муханбет, Дана Абдирова

63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева, Кристина Сотникова, Зарина Сарипова

70 кг: Екатерина Токарева, Анастасия Маякова, Анастасия Морозова

78 кг: Лаура Жанибекова, Анастасия Нагачевская

78 кг: Аида Тойшыбекова, Акерке Рамазанова, Карина Такиева, Назгуль Маратова

Необходимо отметить, что только страна-хозяйка может выдвинуть максимальное количество – по четыре спортсмена в каждой весовой категории.

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