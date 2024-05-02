Сборная Казахстана назвала состав на домашний турнир по дзюдо

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые примут участие в мировом турнире серии Grand Slam в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.
Престижные соревнования пройдут с 10 по 12 мая. В этом турнире, дающем очки в олимпийском рейтинге, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной команды, а также молодые спортсмены.
Мужчины:
- 60 кг: Елдос Сметов, Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов, Даурен Суюкенов
- 66 кг: Есет Куанов, Гусман Кыргызбаев, Нурсултан Зайзагалиев, Жанарыс Рахметкали
- 73 кг: Данияр Шамшаев, Аскар Наркулов, Жансай Смагулов, Бакытжан Абдурахманов
- 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Жалгас Кайролла, Руслан Мусаев, Мади Амангелды
- 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков, Досымов Кудырет, Мавлидов Мухаммедали
- 100 кг: Нурлыхан Шархан, Ислам Бозбаев, Адилет Сапаргалиев, Бекзат Шагатаев
- 100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едилбаев, Галымжан Кырыкбай
Женщины:
- 48 кг: Галия Тынбаева, Диана Буркеева, Алира Шегелекова, Жибек Жаксыбай
- 52 кг: Толганай Абеуова, Балнур Абдешова, Аружан Ережепова, Алима Жумагалиева
- 57 кг: Бакыт Кусакбаева, Улдана Усейн, Дина Муханбет, Дана Абдирова
- 63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева, Кристина Сотникова, Зарина Сарипова
- 70 кг: Екатерина Токарева, Анастасия Маякова, Анастасия Морозова
- 78 кг: Лаура Жанибекова, Анастасия Нагачевская
- 78 кг: Аида Тойшыбекова, Акерке Рамазанова, Карина Такиева, Назгуль Маратова
Необходимо отметить, что только страна-хозяйка может выдвинуть максимальное количество – по четыре спортсмена в каждой весовой категории.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094545-sbornaya-kazahstana-nazvala-sostav-na-domashniy-turnir-po-dzyudo/