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Сборная Казахстана назвала состав на домашний турнир по дзюдо

Опубликовано:

Елдос Сметов
Елдос Сметов. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по дзюдо назвал имена спортсменов, которые примут участие в мировом турнире серии Grand Slam в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

Престижные соревнования пройдут с 10 по 12 мая. В этом турнире, дающем очки в олимпийском рейтинге, честь Казахстана будут защищать лидеры национальной команды, а также молодые спортсмены.

Мужчины:

  • 60 кг: Елдос Сметов, Магжан Шамшадин, Шерзод Давлатов, Даурен Суюкенов
  • 66 кг: Есет Куанов, Гусман Кыргызбаев, Нурсултан Зайзагалиев, Жанарыс Рахметкали
  • 73 кг: Данияр Шамшаев, Аскар Наркулов, Жансай Смагулов, Бакытжан Абдурахманов
  • 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Жалгас Кайролла, Руслан Мусаев, Мади Амангелды
  • 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков, Досымов Кудырет, Мавлидов Мухаммедали
  • 100 кг: Нурлыхан Шархан, Ислам Бозбаев, Адилет Сапаргалиев, Бекзат Шагатаев
  • 100 кг: Еламан Ергалиев, Ерасыл Кажыбаев, Мади Едилбаев, Галымжан Кырыкбай

Женщины:

  • 48 кг: Галия Тынбаева, Диана Буркеева, Алира Шегелекова, Жибек Жаксыбай
  • 52 кг: Толганай Абеуова, Балнур Абдешова, Аружан Ережепова, Алима Жумагалиева
  • 57 кг: Бакыт Кусакбаева, Улдана Усейн, Дина Муханбет, Дана Абдирова
  • 63 кг: Эсмигуль Куюлова, Самалай Ергалиева, Кристина Сотникова, Зарина Сарипова
  • 70 кг: Екатерина Токарева, Анастасия Маякова, Анастасия Морозова
  • 78 кг: Лаура Жанибекова, Анастасия Нагачевская
  • 78 кг: Аида Тойшыбекова, Акерке Рамазанова, Карина Такиева, Назгуль Маратова

Необходимо отметить, что только страна-хозяйка может выдвинуть максимальное количество – по четыре спортсмена в каждой весовой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094545-sbornaya-kazahstana-nazvala-sostav-na-domashniy-turnir-po-dzyudo/

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