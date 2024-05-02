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Казахстанские гимнастки выиграли первую медаль на чемпионате Азии — 2024

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Сборная Казахстана по художественной гимнастике
Сборная Казахстана по художественной гимнастике. Фото: Казахстанская федерация гимнастики

В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по художественной гимнастике. В первый соревновательный день сборная Казахстана выиграла бронзу, передает корреспондент NUR.KZ.

Представительницы республики попали на пьедестал в групповом многоборье. По сумме двух выступлений казахстанки набрали 61,30 балла. Команда уступила только Японии (68,75) и Узбекистану (69,95).

Сборную Казахстана в групповых упражнениях представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.

В личном многоборье в четверг спортсменки выступали с обручем и мячом. После двух из четырех видов казахстанка Эльжана Таниева возглавляет таблицу с 68,15 балла. Ее соотечественница Айбота Ертайкызы идет третьей (65,15), уступая также китаянке Зилу Ванг (66,70).

На чемпионате Азии разыгрываются последние лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже, которые получают победители соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094896-kazahstanskie-gimnastki-vyigrali-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-2024/

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