Казахстанские гимнастки выиграли первую медаль на чемпионате Азии — 2024

В Ташкенте стартовал чемпионат Азии по художественной гимнастике. В первый соревновательный день сборная Казахстана выиграла бронзу, передает корреспондент NUR.KZ.
Представительницы республики попали на пьедестал в групповом многоборье. По сумме двух выступлений казахстанки набрали 61,30 балла. Команда уступила только Японии (68,75) и Узбекистану (69,95).
Сборную Казахстана в групповых упражнениях представляли Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.
В личном многоборье в четверг спортсменки выступали с обручем и мячом. После двух из четырех видов казахстанка Эльжана Таниева возглавляет таблицу с 68,15 балла. Ее соотечественница Айбота Ертайкызы идет третьей (65,15), уступая также китаянке Зилу Ванг (66,70).
На чемпионате Азии разыгрываются последние лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже, которые получают победители соревнований.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094896-kazahstanskie-gimnastki-vyigrali-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-2024/