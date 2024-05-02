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Казахстанцы завершили выступление на этапе Кубка мира в Китае с одной медалью

Опубликовано:

Казахстанский лучник Ильфат Абудллин
Казахстанский лучник Ильфат Абудллин. Фото: olympic.kz

Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука выступила на этапе Кубка мира, который прошел в китайском Шанхае, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Женская команда Казахстана по стрельбе из лука смогла завоевать на турнире бронзовую медаль. Отечественные лучницы отличились в стрельбе из блочного лука.

Данный успех стал историческим. Национальную сборную в этом виде программы представили Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова. 

Отметим, эта медаль стала единственной в активе нашей команды на этапе Кубка мира в китайском Шанхае.

У мужчин в стрельбе из классического лука лидер казахстанской сборной Ильфат Абдуллин показал девятый результат.  

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094767-kazahstancy-zavershili-vystuplenie-na-etape-kubka-mira-v-kitae-s-odnoy-medalyu/

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