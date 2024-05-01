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Назван полный состав сборной Казахстана по художественной гимнастике на чемпионат Азии

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Сборная Казахстана по художественной гимнастике
Сборная Казахстана по художественной гимнастике. Фото: Дирекция развития спорта

Дирекция развития спорта опубликовала полный состав сборной Казахстана на лицензионный чемпионат Азии по художественной гимнастике, который примет Ташкент, передает NUR.KZ.

Соревнования в столице Узбекистана пройдут со 2 по 4 мая. Казахстанки выступят как в индивидуальных, так и в командных турнирах. На чемпионате Азии гимнастки получат последний шанс побороться за лицензию на Олимпиаду-2024.

В личных соревнованиях Казахстан представят Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы. В групповых упражнениях от республики выступят Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.

"Наша главная цель на чемпионате Азии — выиграть лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже, — заявила главный тренер национальной сборной Казахстана Алия Юсупова. — Команда хорошо подготовлена, все интенсивно тренировались. Федерация сделала все необходимое со своей стороны. Далее мы приложим все усилия, чтобы добиться медалей".

На данный момент у сборной Казахстана по художественной гимнастике нет лицензий на Олимпиаду-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2094260-nazvan-polnyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-hudozhestvennoy-gimnastike-na-chempionat-azii/

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