Назван полный состав сборной Казахстана по художественной гимнастике на чемпионат Азии

Дирекция развития спорта опубликовала полный состав сборной Казахстана на лицензионный чемпионат Азии по художественной гимнастике, который примет Ташкент, передает NUR.KZ.

Соревнования в столице Узбекистана пройдут со 2 по 4 мая. Казахстанки выступят как в индивидуальных, так и в командных турнирах. На чемпионате Азии гимнастки получат последний шанс побороться за лицензию на Олимпиаду-2024.

В личных соревнованиях Казахстан представят Эльжана Таниева и Айбота Ертайкызы. В групповых упражнениях от республики выступят Аяулым Кадир, Аружан Калсаева, Аксункар Абдирахман, Мария Корниенко и София Ан.

"Наша главная цель на чемпионате Азии — выиграть лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже, — заявила главный тренер национальной сборной Казахстана Алия Юсупова. — Команда хорошо подготовлена, все интенсивно тренировались. Федерация сделала все необходимое со своей стороны. Далее мы приложим все усилия, чтобы добиться медалей".

На данный момент у сборной Казахстана по художественной гимнастике нет лицензий на Олимпиаду-2024.

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