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Казахстанец завоевал бронзовую медаль на международном турнире во Франции

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Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев
Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев: НОК РК

Казахстанский спортсмен Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец завоевал награду в категории до 19 лет. Курмангалиев стартовал на турнире сразу со второго круга, где его первым соперником выступил нидерландец Ронд Брент, матч завершился победой нашего теннисиста со счетом 3:1.

Далее по сетке турнира в 1/8 финала Курмангалиев столкнулся с украинцем Назаром Солодким, которого обыграл со счетом 3:0, в четвертьфинале Алан одержал победу над Вимом Вердоншотом (3:0).

Однако в полуфинальной встрече казахстанец потерпел поражение от представителя Японии Юхи Сакаи (1:3) и завершил свое выступление на турнире во Франции с бронзовой медалью.

Добавим, что Сакаи в финале уступил южнокорейскому теннисисту Ким Гаону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2093828-kazahstanec-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-mezhdunarodnom-turnire-vo-francii/

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