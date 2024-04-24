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Казахстанские спортсменки добились исторического достижения в Кубке мира

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Казахстанские лучницы Виктория Лян, Адель Жексенбинова и Айжан Сейдахметова (слева направо)
Виктория Лян, Адель Жексенбинова и Айжан Сейдахметова (слева направо). Фото: World Archery

Женская сборная Казахстана по стрельбе из блочного лука попала на пьедестал этапа Кубка мира в Шанхае (Китай), передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В этой дисциплине республику представляли Адель Жексенбинова, Виктория Лян и Айжан Сейдахметова.

В четвертьфинале соревнований они оказались сильнее сборной Южной Кореи со счетом 234:230. За выход в финал казахстанки соперничали с итальянками. Основное время завершилось вничью (227:227), а на тай-брейке представительницы республики уступили с разницей в одно очко (28:29).

В матче за бронзу сборная Казахстана одержала победу над Эстонией со счетом 231:224.

Данная медаль стала исторической для отечественного спорта. Впервые женская национальная команда Казахстана по стрельбе из блочного лука попала на пьедестал Кубка мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2090426-kazahstanskie-sportsmenki-dobilis-istoricheskogo-dostizheniya-v-kubke-mira/

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