Казахстанский спортсмен завоевал лицензию на Паралимпийские игры — 2024

Казахстанский пара спортсмен Темирхан Дайырбек завоевал очередную лицензию Казахстана на Паралимпийские игры 2024 года, которые примет Париж, передает NUR.KZ.

Темирхан Дайырбек выиграл лицензию, победив на чемпионате Азии по пара академической гребле PR 1m1X, который проходил с 18 по 21 апреля в Чхунджу, Южная Корея.

Спортсмен одержал победу на дистанции 2000 метров, завершив гонку за 9 минут 38.81 секунды. Второе место занял спортсмен из Японии Мори Такуа с результатом 9:40.52, а третье место досталось спортсмену из Шри-Ланки Приамалу Джокади, который показал время 10:01.15.

В активе Казахстана на данный момент 12 лицензий для участия в Паралимпийских играх в Париже. Ранее лицензии получили пара пауэрлифтер Давид Дегтярев, пара каноэист Спатай Бибарыс, легкоатлет Дастан Мукашбеков, сборная Казахстана по волейболу сидя, пара в пулевой стрельбе Еркин Габбасов, три лицензии в пара плавании и у пара таэквондистов: Камиля Досмалова, Нышан Омирали и Нурлан Домбаев.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября текущего года.

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