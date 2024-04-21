Трехкратный чемпион мира одержал победу на Гран-при Китая

В китайском Шанхае завершился очередной гоночный уикенд "Формулы-1," победителем которого стал нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, передает NUR.KZ.

По итогам квалификации Ферстаппен завоевал поул-позицию и весь заезд удерживал лидерство. Вторым к финишу пришел пилот "Макларен" британец Ландо Норрис. Замкнул тройку лучших на шанхайском подиуме еще один гонщик "Ред Булла" мексиканец Серхио Перез.

Гоночный уикенд на трассе в Шанхае помимо традиционной основной гонки включал и заезд-спринт. В данной гонке победу также праздновал трехкратный чемпион мира Ферстаппен. Следом за ним к финишу пришел семикратный чемпион мира пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон. На третьем месте расположился обладатель двух чемпионств "Формулы-1", гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Следующая гонка "Формулы-1" пройдет уже на другом континенте в Майами с 3 по 5 мая.

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