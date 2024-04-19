Алишер Ергали завоевал путевку на Олимпийские игры-2024

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали выиграл решающую схватку и принес нашей стране третью олимпийскую лицензию в борьбе, передает NUR.KZ.

На лицензионном турнире по вольной борьбе, который в эти дни принимает Бишкек, прошли решающие схватки первого соревновательного дня. Казахстанец Алишер Ергали, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в полуфинале одержал победу над китайским борцом Аюсайманом Хабилой. Счет поединка - 3:2.

Таким образом, Ергали принес казахстанской команде третью лицензию в борьбе. Ранее путевку на самый важный старт четырехлетия завоевали "вольник" Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов и борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (до 87 кг).

Еще один казахстанец Нуркожа Кайпанов уступил в решающем поединке иранскому спортсмену Йонесу Эмамишогаю со счетом 0:11.

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