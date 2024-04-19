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Три казахстанских борца сразятся за олимпийскую лицензию

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Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев
Казахстанский борец вольного стиля Юсуп Батырмурзаев. Фото: НОК РК

Представители национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев, Нуркожа Кайпанова и Алишер Ергали сразятся в полуфинале лицензионного турнира в Бишкеке, передает NUR.KZ.

Казахстанец Юсуп Батырмурзаев, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, в четвертьфинальной схватке досрочно выиграл у местного спортсмена Айала Лазарева.

Нуркожа Кайпанов, представляющий Казахстан в весе до 74 килограммов, не испытал проблем в поединке против пакистанского борца Мухаммады Уллы.

Алишер Ергали также пробился в полуфинал лицензионного турнира. Казахстанец одержал победу в весовой категории до 97 килограммов над борцом из Кыргызстана Андреем Ароновым.

Таким образом, до олимпийской лицензии казахстанским борцам остался один шаг, чтобы попасть на Олимпиаду в Париж им нужно выиграть свои полуфиналы.

На данный момент, только у борца греко-римского стиля Нурсултана Турсынова есть лицензия на Летние Олимпийские игры в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2087639-tri-kazahstanskih-bortsa-srazyatsya-za-olimpiyskuyu-litsenziyu/

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