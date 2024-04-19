Три казахстанских борца сразятся за олимпийские лицензии

Представители национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев, Нуркожа Кайпанова и Алишер Ергали сразятся в полуфинале лицензионного турнира в Бишкеке, передает NUR.KZ.
Казахстанец Юсуп Батырмурзаев, выступающий в весовой категории до 125 килограммов, в четвертьфинальной схватке досрочно выиграл у местного спортсмена Айала Лазарева.
Нуркожа Кайпанов, представляющий Казахстан в весе до 74 килограммов, не испытал проблем в поединке против пакистанского борца Мухаммады Уллы.
Алишер Ергали также пробился в полуфинал лицензионного турнира. Казахстанец одержал победу в весовой категории до 97 килограммов над борцом из Кыргызстана Андреем Ароновым.
Таким образом, до олимпийской лицензии казахстанским борцам остался один шаг. Чтобы попасть на Олимпиаду в Париже, им нужно выиграть свои полуфиналы.
На данный момент среди казахстанцев только у борца греко-римского стиля Нурсултана Турсынова и "вольника" Азамата Даулетбекова есть лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2087639-tri-kazahstanskih-bortsa-srazyatsya-za-olimpiyskuyu-litsenziyu/