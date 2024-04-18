Шестеро казахстанцев пробились в финалы чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

В четверг в столице Японии Токио стартовал лицензионный чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Шестеро казахстанцев квалифицировались в медальные заплывы, передает NUR.KZ.

В стартовый день соревнований состоялось несколько полуфиналов. Казахстанцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров выиграли заплыв на этой стадии в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Также с первого места вышел в финал представитель республики Виктор Степанов (200 метров), выступающий в каноэ-одиночке.

В соревнованиях байдарочников казахстанский дуэт Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий занял вторую позицию в полуфинале и поборется за медали на дистанции 500 метров. Артем Терещенко квалифицировался в решающий заплыв в байдарке-одиночке (200 метров).

Финалы в упомянутых видах пройдут 19 апреля. На чемпионате Азии вместе с медалями разыгрываются лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже, которые получат обладатели золотых и серебряных наград.

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