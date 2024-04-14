Казахстанка в кровавой схватке выиграла медаль чемпионата Азии по борьбе

Анастасия Панасович принесла женской сборной Казахстана по борьбе четвертую медаль чемпионата Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке, передает NUR.KZ.

Спортсменка не смогла попасть в финал в весовой категории до 72 килограммов, но приняла участие в схватке за бронзу. Соперницей Панасович в борьбе за медаль была узбекистанка Озода Зарипбаева.

В одном из эпизодов оппонентка казахстанки получила рассечение. Схватку приостановили, а Зарипбаевой оказали медицинскую помощь и перебинтовали голову.

После этого узбекистанка продолжила борьбу, однако победить не смогла. Панасович выиграла со счетом 10:0.

Для 21-летней казахстанки эта медаль стала первой на взрослых чемпионатах Азии. На турнире в Бишкеке представительницы республики выиграли на данный момент четыре бронзы. Мужская команда Казахстана по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

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