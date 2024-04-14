Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанка в кровавой схватке выиграла медаль чемпионата Азии по борьбе

Опубликовано:

Казахстанская девушка-борец Анастасия Панасович
Анастасия Панасович. Фото: Официальный сайт Объединенного мира борьбы (UWW)

Анастасия Панасович принесла женской сборной Казахстана по борьбе четвертую медаль чемпионата Азии, который проходит в столице Кыргызстана Бишкеке, передает NUR.KZ.

Спортсменка не смогла попасть в финал в весовой категории до 72 килограммов, но приняла участие в схватке за бронзу. Соперницей Панасович в борьбе за медаль была узбекистанка Озода Зарипбаева.

В одном из эпизодов оппонентка казахстанки получила рассечение. Схватку приостановили, а Зарипбаевой оказали медицинскую помощь и перебинтовали голову.

После этого узбекистанка продолжила борьбу, однако победить не смогла. Панасович выиграла со счетом 10:0.

Для 21-летней казахстанки эта медаль стала первой на взрослых чемпионатах Азии. На турнире в Бишкеке представительницы республики выиграли на данный момент четыре бронзы. Мужская команда Казахстана по вольной борьбе завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084606-kazahstanka-v-krovavoy-shvatke-vyigrala-medal-chempionata-azii-po-borbe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.