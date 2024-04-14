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Казахстанки поборются за бронзу чемпионата Азии по борьбе

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Сборная Казахстана по женской борьбе
Сборная Казахстана по женской борьбе. Фото: olympic.kz

Представительницы национальной сборной Казахстана по женской борьбе уступили в полуфинальных схватках континентального первенства в Кыргызстане, передает NUR.KZ.

Казахстанские спортсменки Лаура Альмагамбетова, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, Ирина Казюлина в весе до 65 килограммов и Анастасия Панасович до 72 килограммов не смогли одержать победу в полуфинале чемпионата Азии в столице Кыргызстана Бишкеке.

Альмагамбетова уступила японской спортсменке Цугуми Сакурай со счетом - 0:11. Ирина Казюлина же проиграла представительнице Монголии Энхбат Тувшижаргал. Счет полуфинальной схватки - 4:6. Анастасия Панасович не смогла победить индийскую спортсменку Харшиту Харшиту. Счет противостояния - 0:5.

Таким образом, казахстанские спортсменки теперь поборются за бронзовые медали чемпионата Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084534-kazahstanki-poboryutsya-za-bronzu-chempionata-azii-po-borbe/

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