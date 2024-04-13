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Казахстанский велогонщик выиграл престижную многодневку

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Казахстанский велогонщик Алексей Луценко
Алексей Луценко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанец Алексей Луценко стал победителем итальянской многодневной велогонки "Джиро д'Абруццо", передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет республики.

На заключительном пятом этапе представитель команды Astana Qazaqstan Team показал третий результат. Это позволило ему сохранить лидерство в общем зачете.

Днем ранее Луценко выиграл королевский этап многодневки. Также спортсмен стал обладателем маек "Лучшего спринтера" и "Лучшего горняка".

В генеральной классификации второе место занял француз Павел Сиваков (UAE Team Emirates), ранее представлявший Россию. Третьим стал новозеландец Джордж Беннетт (Israel - Premier Tech).

Напомним, в составе сборной Казахстана Луценко четыре раза побеждал на Азиатских играх. Также он выигрывал молодежный чемпионат мира по шоссейному велоспорту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2084204-kazahstanskiy-velogonschik-vyigral-prestizhnuyu-mnogodnevku/

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