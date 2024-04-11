Чемпион мира из Казахстана вышел в финал континентального первенства

Чемпион мира по борьбе из Казахстана Ризабек Айтмухан, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, пробился в финал чемпионата Азии, передает NUR.KZ.

Сегодня в столице Кыргызстана Бишкеке стартовал чемпионат Азии по видам борьбы. Первыми в соревнования вступили казахстанские вольники. Сразу два представителя национальной сборной Казахстана по вольной борьбе вышли в полуфинал.

В битве за финал Ризабек Айтмухан с явным преимуществом досрочно победил индийского борца Вики Чахара. Таким образом, чемпион мира поборется за золото чемпионата Азии.

Финалы состоятся сегодня вечером, начало — в 20:00 по казахстанскому времени.

Также в полуфинал континентального первенства пробился Мейрамбек Картбай, выступающий в весовой категории до 57 килограммов. Но на этой стадии он уступил японцу Кенто Юмимадану и будет бороться за бронзу.

В свою очередь Санжар Мухтар (до 65 кг) и Мейржан Аширов (до 70 кг) проиграли в четвертьфинале. Азамат Омиржанов (до 79 кг) уступил на старте турнира, но его соперник впоследствии вышел в финал. Благодаря этому казахстанец получил шанс попасть в схватку за бронзу и воспользовался ей, одолев японца Рюносуке Камийю.

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