Казахстанский дуэт выиграл один матч в первый день чемпионата Азии

Во вторник в китайском Нинбо начался чемпионат Азии по бадминтону. Представители Казахстана провели в стартовый день три матча и одержали одну победу, передает NUR.KZ.

Дмитрий Панарин и Карина Смагулова начали выступление в турнире смешанных дуэтов. Их соперниками по первому матчу стали представители ОАЭ Кусванто Кусванто и Сриюктха Сриджит Парол. Казахстанцы уступили со счетом 14:21, 12:21.

Во второй встрече Панарин и Смагулова одержали победу. Со счетом 21:10, 21:18 они обыграли Аль-Амина Джумара и Урми Актер из Бангладеш.

В таблице группы B предварительного этапа казахстанцы с одним очком заняли второе место, уступив представителям ОАЭ.

Также во вторник Смагулова стартовала в личном турнире. В рамках группы A она уступила Синь Ян Хэппи Ло из Гонконга со счетом 9:21, 13:21.

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