"Участие в Олимпиаде - моя главная мечта": казахстанский дзюдоист рассказал о ближайших планах

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, рассказал о своем восстановлении после травмы и будущих турнирах, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК.

Несмотря на то, что дзюдоист потерял несколько позиций в мировом рейтинге, он не теряет надежды на участие в парижской Олимпиаде.

"Елдос Сметов и Нурканат Серикбаев достойно защищают честь страны на официальных соревнованиях. За это время они опередили меня на девять турниров. Как только я оправлюсь от травмы, я тоже присоединюсь к ним и буду выступать на соревнованиях. У меня есть цель улучшить свое положение в рейтинге, получив большое количество очков. Ведь участие в Олимпиаде - моя главная мечта", - заявил дзюдоист.

Напомним, один из лидеров сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин, выступающий в весе до 60 килограммов, в скором времени приступит к соревнованиям после травмы.

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