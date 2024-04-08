Казахстан завоевал золотые медали этапе Кубка мира по артистичному плаванию в Пекине

Национальная женская сборная Казахстана по артистичному плаванию стала победителем этапа Кубка мира в столице Китая городе Пекин, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

Сообщается, что казахстанки завоевали золотые медали в акробатической программе, также опередив и команду-хозяйку данных соревнований. Добавим, что ранее казахстанская сборная завоевала бронзовые медали на выступлениях в технической программе.

Состав нашей сборной выглядит следующим образом: Айгерим Курмангалиева, Этери Какутиа, Наргиза Болатова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова, Жания Жиенгазы.

Тройка лучших акробатической программе:

1. Казахстан (213.7801 балла);

2. Китай (205.0300 балла);

3. Австралия (196.6266 балла).

Отметим, что для женской сборной Казахстана данное "золото" является пятой наградой на этапе Кубка мира в Пекине.

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