Казахстанский гимнаст стал чемпионом международного турнира в Хорватии

На этапе World Challenge Cup по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке казахстанец Ильяс Азизов выиграл две медали, в том числе золотую, передает NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях было разыграно пять комплектов наград. Среди казахстанцев в финалах на отдельных снарядах в этот день выступил только Азизов.

В упражнении на коне он показал лучший результат, набрав 14,600 балла. Вместе с казахстанцем на пьедестале оказались хорваты Филип Уде (14,300) и Марко Самболец (14,000).

В финале вольных упражнений 24-летний Азизов выиграл серебро. Он набрал 14,200 балла и уступил только украинцу Илье Ковтуну (14,400). Бронза в этой дисциплине досталась болгарину Кевину Пеневу (13,950).

Соревнования в Осиеке завершатся в воскресенье. В заключительный день турнира от сборной Казахстана за медаль на кольцах поборется Роман Маменов. Азизов остается вторым запасным в финале на перекладине.

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