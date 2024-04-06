Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанский гимнаст стал чемпионом международного турнира в Хорватии

Опубликовано:

Казахстанский гимнаст Ильяс Азизов
Ильяс Азизов. Фото: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

На этапе World Challenge Cup по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке казахстанец Ильяс Азизов выиграл две медали, в том числе золотую, передает NUR.KZ.

В субботу на соревнованиях было разыграно пять комплектов наград. Среди казахстанцев в финалах на отдельных снарядах в этот день выступил только Азизов.

В упражнении на коне он показал лучший результат, набрав 14,600 балла. Вместе с казахстанцем на пьедестале оказались хорваты Филип Уде (14,300) и Марко Самболец (14,000).

В финале вольных упражнений 24-летний Азизов выиграл серебро. Он набрал 14,200 балла и уступил только украинцу Илье Ковтуну (14,400). Бронза в этой дисциплине досталась болгарину Кевину Пеневу (13,950).

Соревнования в Осиеке завершатся в воскресенье. В заключительный день турнира от сборной Казахстана за медаль на кольцах поборется Роман Маменов. Азизов остается вторым запасным в финале на перекладине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2080094-kazahstanskiy-gimnast-stal-chempionom-mezhdunarodnogo-turnira-v-horvatii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.