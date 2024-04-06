Казахстанка завоевала вторую медаль на юниорском чемпионате мира по фристайл-могулу

18-летняя казахстанская фристайлистка Анастасия Городко завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фристайл-могул среди юниоров, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Сегодня состоялся заключительный день мирового первенства, которое проходило в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко.
Представительница сборной Казахстана заняла второе место в соревнованиях по параллельному могулу. В финальном заезде Анастасия Городко уступила лидерство лишь американке Кайли Кариотис.
Бронзовую медаль в данной дисциплине завоевала японская спортсменка Юма Тагучи.
Напомним, вчера Городко завоевала золото в индивидуальном зачете, набрав 71,89 балла. Таким образом, 18-летняя казахстанка имеет в своем активе уже пять медалей чемпионатов мира среди юниоров, в 2022 году она становилась лучшей в параллельном могуле и выиграла серебро в индивидуальных соревнованиях и в командном миксте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2080046-kazahstanka-zavoevala-vtoruyu-medal-na-yuniorskom-chempionate-mira-po-fristayl-mogul/