Казахстанская фристайлистка выиграла юниорский чемпионат мира

Представительница Казахстана Анастасия Городко стала лучшей на юниорском чемпионате мира по фристайлу в дисциплине "Могул", передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Соревнования в индивидуальном зачете состоялись в пятницу в итальянском Кьеза-ин-Вальмаленко. Городко в решающей попытке набрала 71,89 балла и выиграла золото.

Для 18-летней казахстанки это четвертая медаль юниорского чемпионата мира. В 2022 году стала лучшей в параллельном могуле и выиграла серебро в индивидуальных соревнованиях и в командном миксте.

На турнире в Италии компанию Городко на пьедестале составили две японки — Марин Ито (71,35 балла) и Юма Тагучи (69,96).

Юниорский чемпионат мира завершится в субботу соревнованиями в параллельном могуле.

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