Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Определился новый чемпион Казахстана по волейболу

Опубликовано:

Волейбольный мяч и мужские руки
Волейбольный мяч и руки: DANIEL RAMALHO/AFP via Getty Images

"Тараз" обыграл "Павлодар" в третьем матче финальной серии и стал победителем 32-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу, второй раз в истории завоевав титул, передает NUR.KZ.

Решающий этап сезона-2023/24 принял Павлодар. Местная команда выиграла прошлый чемпионат Казахстана, а в нынешнем остановилась в шаге от защиты титула.

Финальная серия продлилась три матча. Первый остался за "Павлодаром" со счетом 3:0 по сетам, во втором сильнее был "Тараз" (3:1).

Решающая встреча в серии до двух побед состоялась в воскресенье. "Тараз" выиграл со счетом 3:1 (28:30, 25:21, 25:14, 25:15). Команда второй раз в истории завоевала чемпионский титул, впервые это достижение покорилось ей в 2015 году.

Бронзу сезона выиграл "Есиль-СК" из Петропавловска, который в двух матчах в серии за третье место победил "Атырау".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2076288-opredelilsya-novyy-chempion-kazahstana-po-voleybolu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.