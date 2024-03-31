Определился новый чемпион Казахстана по волейболу

"Тараз" обыграл "Павлодар" в третьем матче финальной серии и стал победителем 32-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу, второй раз в истории завоевав титул, передает NUR.KZ.

Решающий этап сезона-2023/24 принял Павлодар. Местная команда выиграла прошлый чемпионат Казахстана, а в нынешнем остановилась в шаге от защиты титула.

Финальная серия продлилась три матча. Первый остался за "Павлодаром" со счетом 3:0 по сетам, во втором сильнее был "Тараз" (3:1).

Решающая встреча в серии до двух побед состоялась в воскресенье. "Тараз" выиграл со счетом 3:1 (28:30, 25:21, 25:14, 25:15). Команда второй раз в истории завоевала чемпионский титул, впервые это достижение покорилось ей в 2015 году.

Бронзу сезона выиграл "Есиль-СК" из Петропавловска, который в двух матчах в серии за третье место победил "Атырау".

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