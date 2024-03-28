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Спортивные события недели: футболисты не смогут поехать на Евро-2024, Рыбакина рвется к очередному титулу, успехи отечественных боксеров

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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Казахстана по футболу. Фото: gettyimages.com

Главным и самым ожидаемым событием минувшей недели был матч сборной Казахстана в рамках плей-офф Лиги Наций. На кону – путевка на чемпионат Европы, от которой отделяли всего два матча. Но чуда не случилось. Об этих и других новостях спорта – в специальном обзоре сайта RunaSport.

Футбол

Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: gettyimages.com

Национальная сборная по футболу не смогла выйти в финал плей-офф Лиги Наций. В полуфинале ее разгромила Греция. Главный тренер сборной Магомед Адиев сразу же заговорил об отставке, но позже признался, что разговор с президентом Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым состоится после товарищеского матча с Люксембургом.

Люксембургу наши футболисты тоже проиграли. Не с таким разгромным счетом, как в Афинах, но порадовать болельщиков вновь не удалось. Зато полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков забил свой первый гол за сборную.

Проигрыш Люксембургу сказался на позиции Казахстана в рейтинге ФИФА. Теперь наши футболисты на 103-м месте.

Хоккей

ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: hcbarys.kz

Эксперты в хоккее утверждают, что "Барыс" может добиться успехов в Континентальной хоккейной лиге и выйти в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина, если игрокам увеличат зарплату.

Тем временем выяснилось, что защитник национальной сборной Леонид Метальников подписал новый контракт с "Адмиралом" из Владивостока. Согласно документу, хоккеист заработает за сезон более 117 миллионов тенге.

Теннис

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: gettyimages.com

Казахстанская теннисистка Елены Рыбакина поправила свое здоровье и успела добраться до полуфинала Открытого чемпионата Майами. В четвертьфинале она переиграла гречанку Марию Саккари.

Юлии Путинцевой дойти до этой стадии турнира не удалось. В ¼ она проиграла белоруске Виктории Азаренко. Несмотря на поражение, вторая ракетка Казахстана пополнила свой счет на 115 тысяч долларов.

Бокс

Боксерская перчатка
Боксерская перчатка. Иллюстративное фото: gettyimages.com

Боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) вызвал на бой обладателя "временного" титула WBС Дэвида Бенавидеса (28-0, 24 КО), написав пост в соцсети Х.

Казахстанец обещал показать сопернику красивый бокс даже в том случае, если ему придется перейти в другую весовую категорию.

Между тем боксеры-любители успешно выступили на турнире Альгирдаса Шоцикаса в литовском Каунасе. В копилке наших спортсменов шесть золотых наград.

Олимпиада

Мужская команда шпажистов
Мужская команда шпажистов. Фото: olympic.kz

Впервые в истории независимого Казахстана путевку на Олимпийские игры добыла мужская сборная фехтовальщиков. Кроме этой лицензии в активе шпажистов еще три квоты в одиночных состязаниях.

Еще больше спортивных новостей читайте на сайте RunaSport.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2074461-sportivnye-sobytiya-nedeli-futbolisty-ne-smogut-poehat-na-evro-2024-rybakina-rvetsya-k-ocherednomu-titulu-uspehi-otechestvennyh-bokserov/

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