Казахстанская гимнастка вошла в топ-10 на Кубке мира

В Афинах (Греция) завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, в которой казахстанка Эльжана Таниева дважды попала в десятку сильнейших, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Таниева набрала 123, 250 баллов и заняла девятое место в многоборье. В этой дисциплине стала победительницей болгарская спортсменка Эльвира Краснобаева, которая набрала 131,100 очков. Еще одна представительница Болгарии Ева Брезалиева стала второй, в ее копилке 130,350 баллов. Замкнула тройку лучших Алина Горносько из Беларуси, в ее активе - 125,000 очков.

Эльжана Таниева также вышла в финал в упражнениях с лентой и заняла седьмое место (29,200).

Напомним, казахстанская гимнастка открыла этот сезон с золотой медали. Она стала победителем в дисциплине с мячом на турнире Гран-при, проходившем в испанском городе Марбелья.

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