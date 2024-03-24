Казахстан остался без медалей в заключительный день Мирового Гран-при по дзюдо в Тбилиси

Сегодня, 24 марта в грузинской столице Тбилиси завершился турнир серии Grand Slam по дзюдо, в рамках которого представители Казахстана завоевали две медали, сообщает NUR.KZ.
В заключительный день выступили семеро представителей сборной Казахстана по дзюдо: Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай (свыше 100 кг); Ислам Бозбаев (100 кг); Камила Берликаш, Карина Такиева (свыше 78 кг); Маргарита Гриценко и Аруна Жангельдина (78 кг), однако никому из них не удалось завоевать награды.
Ближе всех к бронзовым медалям подобрались Ерасыл Кажыбаев и Ислам Бозбаев, они уступили в финальных поединках за третьи места.
Всего по ходу турнира Казахстан завоевал две медали. "Золото" забрал Нурканат Серикбаев в весовой категории до 60 килограммов, а "бронзой" отличилась Галия Тынбаева (48 кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072832-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-v-zaklyuchitelnyy-den-mirovogo-gran-pri-po-dzyudo-v-tbilisi/