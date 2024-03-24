Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстан остался без медалей в заключительный день Мирового Гран-при по дзюдо в Тбилиси

Опубликовано:

Ислам Бозбаев
Ислам Бозбаев: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Сегодня, 24 марта в грузинской столице Тбилиси завершился турнир серии Grand Slam по дзюдо, в рамках которого представители Казахстана завоевали две медали, сообщает NUR.KZ.

В заключительный день выступили семеро представителей сборной Казахстана по дзюдо: Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай (свыше 100 кг); Ислам Бозбаев (100 кг); Камила Берликаш, Карина Такиева (свыше 78 кг); Маргарита Гриценко и Аруна Жангельдина (78 кг), однако никому из них не удалось завоевать награды.

Ближе всех к бронзовым медалям подобрались Ерасыл Кажыбаев и Ислам Бозбаев, они уступили в финальных поединках за третьи места.

Всего по ходу турнира Казахстан завоевал две медали. "Золото" забрал Нурканат Серикбаев в весовой категории до 60 килограммов, а "бронзой" отличилась Галия Тынбаева (48 кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072832-kazahstan-ostalsya-bez-medaley-v-zaklyuchitelnyy-den-mirovogo-gran-pri-po-dzyudo-v-tbilisi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.