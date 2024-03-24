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Казахстанские дзюдоисты поборются за медали турнира Grand Slam в Тбилиси

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Ерасыл Кажыбаев
Ерасыл Кажыбаев. Фото: ijf.org

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев, выступающий в весовой категории свыше 100 килограммов, сегодня проведет схватку за бронзовую медаль на турнире серии Grand Slam в Тбилиси, сообщает NUR.KZ.

В заключительный день Мирового Гран-при Кажыбаев стал победителем группы D в своей весовой категории.

На пути к "бронзе" казахстанцу удалось одержать победу над французом Джозефом Тергеком, узбекистанцем Шохрухоном Бахтиеровым, в четвертьфинале он одолел Ираклия Деметрашвили из Грузии, однако в 1/2 уступил Гураму Тушишвили.

Соперником Ерасыла Кажыбаева в поединке за "бронзу" выступит очередной грузинский дзюдоист Саба Инанеишвили.

Также сегодня потенциальную медаль в копилку Национальной сборной может принести Ислам Бозбаев, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, он поборется за награду с австрийцем Лорином Белером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072799-kazahstanskie-dzyudoisty-poboryutsya-za-medali-turnira-grand-slam-v-tbilisi/

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