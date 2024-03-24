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Новый рекорд и запрещенный элемент: как завершился чемпионат мира по фигурному катанию

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Американский фигурист Илья Малинин
Илья Малинин. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин выиграл чемпионат мира, который прошел в канадском Монреале, установив рекорд в произвольной программе среди мужчин, передает NUR.KZ.

Спортсмен из США шел третьим после короткой программы, но в произвольной с отрывом показал лучший результат. Общая сумма баллов (333,76) позволила ему впервые стать чемпионом мира.

В произвольной программе Малинин выполнил сложнейший технический набор: четверные аксель, лутц, риттбергер и сальхов, каскад из четверного лутца и тройного флипа через ойлер, каскад из четверного и тройного тулупов, каскад из тройных лутца и акселя.

За прокат американец получил 227,79 балла. Он побил мировой рекорд своего соотечественника Нейтана Чена (224,92) по оценке за произвольную программу.

Серебро чемпионата мира в Монреале выиграл японец Юма Кагияма (309,65). Тройку призеров замкнул Адам Сяо Хим Фа (284,39). В произвольной программе француз уступил только Малинину и смог подняться на пьедестал с 19-го место после короткой программы. При этом действующий чемпион Европы выполнил во время проката произвольной сальто — элемент, запрещенный в соревновательных выступлениях.

Победитель двух предыдущих чемпионатов мира японец Сема Уно занял четвертую позицию (280,85). Единственный казахстанец на турнире Михаил Шайдоров улучшил свое положение после короткой программы и расположился на 14-й строчке (234,19), повторив результат прошлогоднего турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2072778-istoricheskiy-rekord-i-zapreschennyy-element-kak-zavershilsya-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu/

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