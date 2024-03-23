Впервые за полвека: японская фигуристка выиграла третий подряд чемпионат мира

Японка Каори Сакамото выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в канадском Монреале, и продлила свою победную серию на турнире передает NUR.KZ.

После короткой программы спортсменка занимала четвертое место. В произвольной она с отрывом показала лучший результат, который позволил ей оказаться на первой позиции и по общей сумме с 222,96 балла.

Сакамото выиграла третий чемпионат мира подряд. Последний раз до нее в женском одиночном катании это удавалось американке Пегги Флемминг (с 1966 по 1968 год). Рекордная серия принадлежит норвежке Соне Хени — 10 титулов (1927-1936).

Серебро в Монреале выиграла американка Изабо Левито (212,16 балла). Тройку сильнейших замкнула Ким Чхэ Эн из Южной Кореи (203,59).

Луна Хендрикс, лидировавшая после короткой программы, в произвольной выступила неудачно. По общей сумме бельгийка в итоге стала четвертой (200,25).

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