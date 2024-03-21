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Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал с неожиданных результатов

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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс
Луна Хендрикс. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Бельгийка Луна Хендрикс показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию, который начался в канадском Монреале, передает NUR.KZ.

За все элементы в своем прокате действующая чемпионка Европы получила плюсовые надбавки. Она установила личный рекорд в короткой программе, набрав 76,98 балла. Этот результат позволил Хендрикс с отрывом возглавить промежуточную таблицу.

Японка Каори Сакамото, которую эксперты и букмекеры считали главной фавориткой турнира среди одиночниц, заняла четвертое место в короткой программе. Победительница двух последних чемпионатов мира допустила ошибку на тройном лутце и набрала 73,29 балла. Выше нее также находятся американка Изабо Левито (73,73) и Ли Хэ Ин (73,55) из Южной Кореи.

Анастасия Губанова, выигравшая золото и серебро на двух последних чемпионатах Европы, ошиблась на тройном флипе и осталась без каскада. Это позволило грузинке сенсационно занять лишь 20-е место в короткой программе.

В парном катании лидерами стали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Фигуристы установили личный рекорд, набрав 77,48 балла. Если они в итоге выиграют турнир, то партнерша впервые станет чемпионкой мира в возрасте 40 лет.

Следом в таблице расположились действующие чемпионы мира из Японии Рику Миура и Рюити Кихара (73,53 балла). Тройку сильнейших замкнули итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (72,88). Лишь несколько десятых им уступают немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (72,10), а также грузины Анастасия Метелкина и Лука Берулава (72,02).

Казахстанских фигуристов в этих дисциплинах на чемпионате мира нет. Единственный представитель республики на турнире — одиночник Михаил Шайдоров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2071920-chempionat-mira-po-figurnomu-kataniyu-startoval-s-neozhidannyh-rezultatov/

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