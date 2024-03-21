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Спортивные события недели: историческая медаль ЧМ по шорт-треку, откровения Ангелины Лукас и успехи теннисистов

Опубликовано:

Денис Никиша
Денис Никиша. Фото: olympic.kz

Уходящая предпраздничная неделя принесла немало хороших новостей поклонникам спорта. Одна из главных – исторический успех казахстанского шорт-трекиста на чемпионате мира. Об этом и многом другом – в обзоре Runasport.

Шорт-трек

Денис Никиша стал серебряным призером чемпионата мира по шорт-треку. И это не просто награда. Это медаль – историческая для всей страны.

Казахстанец показал второй результат на дистанции 500 метров. Его время - 41,676. Чемпионом стал Сяоцзюнь Лин из Китая, тройку лучших замкнул канадец Джордан Пьер-Жиль.

Бокс

Ангелина Лукас готовится к девятому бою в своей карьере на профессиональном ринге. 30 марта она встретится с представительницей Таиланда Танварат Саенгамит.

Между тренировками чемпионка нашла время для интервью, в котором рассказала, что отказалась от больших денег ради того, чтобы и дальше выступать за Казахстан.

Футбол

Пока сборная Казахстана готовится к полуфинальному матчу плей-офф Лиги Наций с Грецией, выяснилось, что полузащитник сборной Бахтиер Зайнутлинов заскучал в турецком «Бешикташе».

Агенты футболиста уже рассматривают предложения из Европы и РПЛ. Несколько российских клубов всерьез интересуются 25-летним казахстанцем.

ММА

Потенциальный соперник Шавката Рахмонова, австралиец Джек Делла Маддалена на днях заявил, что смог бы одержать победу над нашим чемпионом.

Маддалена неожиданно поверил в свой успех ввиду того, что якобы нашел слабое место казахстанца.

Теннис

Казахстанские теннисисты выступают на «Мастерсе» в Майами. Юлия Путинцева уже смогла пробиться во второй круг турнира. Первая ракетка страны Елена Рыбакина начнет борьбу сразу с 1/32 финала. Стартовый поединок она сыграет 22 марта.

Между тем выяснилось, что несмотря на пропуск турнира в Индиан-Уэллсе, Елена смогла сохранить за собой четвертое место в рейтинге WTA.

А вот Александр Бублик побил собственный рекорд. В обновленном рейтинге ATP казахстанец поднялся на 18-ю строчку. Все благодаря успешному выступлению в Индиан-Уэллсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2071848-sportivnye-sobytiya-nedeli-istoricheskaya-medal-chm-po-short-treku-otkroveniya-angeliny-lukas-i-uspehi-tennisistov/

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