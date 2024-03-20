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Американские ковбои примут участие в Играх кочевников в Казахстане

Опубликовано:

делегация из США на приеме у министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева
делегация из США на приеме у министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева. Фото: Пресс-служба министерства туризма и спорта

Ковбои из США будут состязаться в кокпаре на 5-ых всемирных Играх кочевников, которые пройдут в сентябре в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с делегацией из США, в составе которой прославленный американский ковбой-родеоист Кейси Филд и капитан сборной США по кокпару Лэдд Хауэлл. В ходе встречи стороны обсудили развитие конных видов спорта, популяризацию кокпара и американского родео в двух странах, а также предстоящие 5-ые Всемирные игры кочевников.

Представители американской делегации выразили готовность принять участие в данных соревнованиях. Национальная сборная США по кокпару под предводительством ее капитана Лэдда Хауэлла участвовала во Всемирных играх кочевников в 2018 и 2022 годов.

«Кокпар – это одна из древнейших кочевых игр. В нее играли много сотен лет. Безусловно, это очень зрелищная игра. В Казахстане есть Федерация «кокпар», во многих городах и селах страны ежегодно проводятся соревнования. На последних Всемирных Играх кочевников казахстанские кокпаристы выиграли золото, поэтому мы возлагаем большие надежды на наших спортсменов. Хочу отметить, что мы наслышаны о вашей команде как одной из ведущих в этом виде спорта.  Отрадно, что вы активно участвуете в конно-спортивных играх кочевых народов Центральной Азии и занимаетесь популяризацией их на территории США. Полагаем, что выступление вашей команды на кокпаре будет одним из запоминающихся», - сказал Ермек Маржикпаев.

В ходе встречи министр туризма и спорта РК пригласил гостей из США принять участие в церемонии Запуска табло обратного отсчета 5-х Всемирных игр кочевников Астана 2024. В свою очередь представители делегации предложили включить в программу показательных выступлений в рамках 5-х Всемирных игр кочевников американское родео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2071677-amerikanskie-kovboi-primut-uchastie-v-igrah-kochevnikov-v-kazahstane/

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