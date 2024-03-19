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Сборная Казахстана по каратэ завоевала пять медалей на международном турнире

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Каратисты
Каратисты. Фото: olympic.kz

В турецкой Анталье завершился международный турнир по карате, на которых казахстанские каратисты завоевали два «золота» и три «бронзы», передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

Около 400 лучших каратистов из 60 стран собрались на масштабные состязания, в которых приняли участие только 32 лучших каратиста в каждом весе.

Сборную Казахстана представили 14 спортсменов. Казахстанка Молдир Жанбырбай, которая участвовала в программе кумите в весовой категории до 50 килограммов, стала досрочным победителем турнира из-за травмы соперницы.

А в весовой категории до 55 килограммов казахстанская каратистка Бэлла Самашева с явным преимуществом обыграла всех соперниц и завоевала «золото».

Призер Олимпиады-2020 Софья Берульцева победила в четвертьфинале португальскую каратистку, но затем в полуфинале уступила немке. Во встрече за «бронзу» казахстанка была сильнее англичанки – 8:6. Также бронзовыми призерами стали чемпионка Азии Асель Канай и победитель Азиатских игр Нурканат Ажиканов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2070987-sbornaya-kazahstana-po-karate-zavoevala-pyat-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire/

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