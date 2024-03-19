Чемпион мира по борьбе из Казахстана примет участие в континентальном первенстве

Стал известен состав представителей национальных сборных Казахстана по видам борьбы, которые примут участие в чемпионате Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

В столице Кыргызстана Бишкеке с 11 по 16 апреля пройдет чемпионат Азии по видам борьбы. Казахстанские команды определились с составом. Так в команде по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов страну представит чемпион мира Ризабек Айтмухан.

Полный состав выглядит следующим образом:

Вольная борьба: Мейрамбек Қартбай (57 кг), Асыл Айтакын (61 кг), Санжар Мухтар (65 кг), Мейиржан Аширов (70 кг), Талгат Сырбаз (74 кг), Азамат Омиржанов (79 кг), Азамат Даулетбеков (86 кг), Адлет Давлумбаев (92 кг), Ризабек Айтмухан (97 кг), Абылай Совет (125 кг).

Женская борьба: Ирина Жанибекова (50 кг), Аяжан Маркашева (53 кг), Зульфия Яхьярова (55 кг), Лаура Алмаганбетова (57 кг), Диана Каюмова (59 кг), Тыныс Дубек (62 кг), Ирина Казюлина (65 кг), Мадина Бакбергенова (68 кг), Эльмира Сыздыкова (76 кг).

Греко-римская борьба: Нурзат Қабдырахимов (55 кг), Галым Кабдунасыров (60 кг), Ержет Жарылгасов (63 кг), Алматбек Аманбек (67 кг), Николай Хапко (72 кг), Ибрагим Магомадов (77 кг), Евгений Поливадов (82 кг), Нурсултан Турсынов (87 кг), Юсуф Мациев (97 кг), Мансур Шадукаев (130 кг).

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