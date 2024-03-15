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Казахстанец выиграл историческое золото в прыжках на лыжах с трамплина

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Казахстанский прыгун на лыжах с трамплина Данил Васильев
Данил Васильев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Данил Васильев принес Казахстану первое золото на взрослом старте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

19-летний атлет стал победителем Кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в польском городе Закопане. Васильев показал лучший результат на большом трамплине (Large Hill HS 140). Ранее казахстанцы не выигрывали соревнования такого статуса в этом виде спорта.

Васильев набрал 249,4 очка. На пьедестале также расположились немец Мартин Хамам (247,5) и австриец Ульрих Волгенант (246,5). Еще один казахстанец, чемпион юношеской Олимпиады-2024 Илья Мизерных занял 15-е место.

Васильев — уроженец Алматы. В 2023 он стал победителем зимней Универсиады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2068911-kazahstanets-vyigral-istoricheskoe-zoloto-v-pryzhkah-na-lyzhah-s-tramplina/

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