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Казахстан завоевал бронзу на Сурдлимпийских играх

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Сборная Казахстана по шахматам
Сборная Казахстана по шахматам. Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Мужская сборная Казахстана по шахматам завоевала бронзу на XX Зимних Сурдлимпийских играх, которые в эти дни проходили в турецком Эрзуруме, передает NUR.KZ.

В ходе соревнований наши шахматисты одержали победы над командами Италии, Германии и Сербии и сыграли вничью с Украиной и Польшей, уступив только команде Хорватии.

По итогам семи туров наша команда набрала 10 очков и заняла третье место. Золотую медаль с 12-ю баллами выиграла команда Хорватии, а серебряную медаль с 11 очками в копилке сборная Польши. В состав национальной команды вошли Султан Кожахметов, Самажан Кеттебеков, Максим Рожков, Амангельди Наурызгалиев, Мейрман Пернеев и Виктор Максименко.

Кроме того, на зимних играх казахстанский лыжник Владислав Гришин занял четвертое место на дистанции 10 км среди 16 спортсменов. В парном спринте как мужские, так и женские сборные команды также заняли четвертые места.

«Это третье участие Казахстана в зимних Сурдлимпийских играх. Наши спортсмены приняли участие в таком важном событии, набрались опыта и испытали свои силы. Я верю, что перед нашими спортсменами ещё много достижений», - отметил заместитель директора Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Адильхан Омирзаков

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2067669-kazahstan-zavoeval-bronzu-na-surdlimpiyskih-igrah/

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