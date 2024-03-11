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Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании

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Эльжана Таниева и член тренерского состава
Эльжана Таниева и член тренерского состава: instagram.com/kazgymfederation/

Представительница Национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева стала чемпионкой этапа Гран-при в Марбелье (Испания), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию гимнастики.

На Гран-при по художественной гимнастике в Испании казахстанка вышла в финал соревнования по упражнениям с мячом, где показала лучший результат и завоевала золотую медаль, набрав 33.400 очка.

"Серебро" завоевала представительница Узбекистана Тахмина Икромова, в ее активе 32.600 балла. Замкнула тройку лидеров словенская спортсменка Екатерина Веденеева, набравшая в зачете 32.200 балла.

Ранее другая представительница казахстанской школы гимнастики Айбота Ертайкызы завоевала серебряную награду в аналогичной дисциплине и стала обладательницей бронзовой медали в упражнениях с обручем на этапе Гран-При в эстонском городе Тарту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2066151-kazahstanskaya-gimnastka-zavoevala-zolotuyu-medal-na-etape-gran-pri-v-ispanii/

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