Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании

Представительница Национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева стала чемпионкой этапа Гран-при в Марбелье (Испания), передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию гимнастики.

На Гран-при по художественной гимнастике в Испании казахстанка вышла в финал соревнования по упражнениям с мячом, где показала лучший результат и завоевала золотую медаль, набрав 33.400 очка.

"Серебро" завоевала представительница Узбекистана Тахмина Икромова, в ее активе 32.600 балла. Замкнула тройку лидеров словенская спортсменка Екатерина Веденеева, набравшая в зачете 32.200 балла.

Ранее другая представительница казахстанской школы гимнастики Айбота Ертайкызы завоевала серебряную награду в аналогичной дисциплине и стала обладательницей бронзовой медали в упражнениях с обручем на этапе Гран-При в эстонском городе Тарту.

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